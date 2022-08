Sucide : पत्नी से मामूली तकरार के बाद युवक ने जान दी

- पांच माह पहले ही हुआ था प्रेम विवाह

- करंट से ट्रक के खलासी की मौत

जोधपुर Published: August 10, 2022 10:30:41 pm

जोधपुर।

भगत की कोठी थानान्तर्गत (Police station Bhagat ki Kothi) मधुबन हाउसिंग बोर्ड (Madhuban housing board) में एक युवक ने चुन्नी से फंदा लगाकर जान (a man hanging himself after love marriage) दे दी। आत्महत्या का कारण पता नहीं लग पाया है।(A man sucide himself after dispute with wife) उधर, बोरानाडा में करंट से ट्रक के एक खलासी की मौत हो गई।

थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि मूलत: यूपी हाल मधुबन हाउसिंग बोर्ड निवासी ओमगिरी ने किराए के मकान में फंदा लगाया है। पत्नी फातिमा उर्फ पूजा की तरफ से मर्ग दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंपा गया। पुलिस का कहना है कि मृतक ने चार-पांच माह पहले प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पहले ही पति-पत्नी मधुबन हाउसिंग बोर्ड में किराए पर रहने लगे थे। पति-पत्नी में रात को मामूली तकरार हुई थी। पत्नी अपने पीहर वालों से मिलने चली गई थी, जहां से वह लौटी तो कमरा अंदर से बंद पाया। पड़ोसियों की मदद से उसने दरवाजा खुलवाया तो ओमगिरी को फंदे पर लटका पाया। उसकी मौत हो चुकी थी।

बिजली की लाइन छूने से खलासी की मौत

उधर, बोरानाडा में झंवर रोड पर ट्रक पर तिरपाल बांधने के दौरान ऊपर से निकल रही बिजली की लाइन छूने के बाद करंट से एक खलासी की मौत हो गई। बोरानाडा थाना पुलिस ने बताया कि नैनसिंह पुत्र मोतीसिंह ट्रक पर तिरपाल बांध रहा था। तब ऊपर से निकल रही 33 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट से वह नीचे गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत्यु हो गई।

Sucide : पत्नी से मामूली तकरार के बाद युवक ने जान दी

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें