Sucide attempt : आरोपी बनाने से परेशान युवक ने जहर खाया

जोधपुर Published: Nov 22, 2022 11:31:27 pm

- पेशी पर न जाने के चलते पुलिस ने चौकी बुलाया था, लौटकर चूहे मारने की दवा खाई

- भाई ने अस्पताल में भर्ती कराया

जोधपुर.

मण्डोर उद्यान (Mandore Garden) के बाहर नींबू शिकंजी का ठेला लगाने वाले एक युवक ने निर्माण कॉलोनी स्थित मकान में चूहे मारने की दवाई खाकर आत्महत्या का (A man trying to sucide himself) प्रयास किया। उसे महात्मा गांधी अस्पताल (Mahatma Gandhi hospital) में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि सड़क हादसे में झूठा आरोपी बनाने व कोर्ट में पेशी पर जा पाने से परेशान होकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया था।

पुलिस के अनुसार निर्माण कॉलोनी निवासी टीपू (24) पुत्र ओमसिंह चौहान ने चूहे मारने की दवाई खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसके पर्चा बयान लिए गए। एसआइ जगदीशसिंह की ओर से आत्महत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है।

मण्डोर उद्यान के बाहर नींबू शिकंजी का ठेला चलाने वाले युवक का आरोप है कि डेढ़-दो साल पहले बोलेरो पिकअप से सड़क हादसा हो गया था। उसे चालक बताकर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहाड़गंज द्वितीय निवासी एक युवक ने जमानत देकर उसे छुड़ाया था। फिर कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया गया था, जहां भी उसी युवक ने जमानत दी थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन वह पेशी पर कोर्ट नहीं जा पा रहा है।

इसी के चलते रविवार दोपहर मण्डोर थाने से एक व्यक्ति टीपू के पास गया और कहा कि कोर्ट से उसके खिलाफ सम्मन है। इस संबंध में उसे चौकी बुलाया था। इस पर वह शाम को चौकी गया, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला।

फिर वह अपने घर लौट आया था, जहां उसने शराब पी। देर शाम उसने चूहे मारने की दवाई खा ली। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। इस दौरान भाई कुंदनसिंह वहां आ गया। गंभीर हालत में भाई को देख तुरंत एमजीएच ले गया।

पुलिस ने टीपू के पर्चा बयान लिए हैं। उसका आरोप है कि उसने पिकअप से कोई सड़क हादसा नहीं किया था। फिर भी उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। अब वह पेशी पर नहीं जा पा रहा था। इन सबसे परेशान हो गया था। घंटाघर से 20-25 दिन पहले चूहे मारने की दवाई खरीदी थी।

टीपू ने आत्महत्या का प्रयास किया था। उसका कहना है कि उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था। फिर भी उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था, जिससे परेशान होकर जान देने की कोशिश की।

मनीष देव, थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन मण्डोर।

