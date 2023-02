Sucide : लेन-देन का विवाद : प्रताड़ना से आहत युवक ने जान दी

- सुसाइड नोट में दो व्यक्तियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, एफआइआर दर्ज

रातानाडा थानान्तर्गत (Police station Ratanada) गायत्री विहार (Sucide in Gayatri vihaar in Jodhpur) स्थित मकान के प्रथम मंजिल पर कमरे में एक युवक ने बिजली के तार से फंदा लगाकर जान (A man hanging himself in Jodhpur) दे दी। सुसाइड नोट (Sucide Note) में उसने लेन-देन के विवाद में दो युवकों पर तंग और प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार गायत्री विहार निवासी पुनीत (37) पुत्र रमेशचन्द्र डोगरा ने पहली मंजिल पर बने कमरे में पंखे के हुक पर केबल से फंदा लगाया है। परिजन को पता लगा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता की तरफ से कुलदीप चौहान व ओमदत्त दाधीच के खिलाफ आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजन को सौंपा। जांच की जा रही है।

मृतक के पिता का आरोप है कि पुनीत डोगरा का आरोपी कुलदीप चौहान व ओमदत्त दाधीच से लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते दोनों आरोपी उसे तंग और प्रताडि़त करते थे। जिसकी वजह से वह मानसिक परेशान हो गया था। साथ ही आत्महत्या कर ली थी।