जोधपुरPublished: Jan 25, 2023 08:55:53 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- पुलिस हिरासत में गोली मारकर बंदी की हत्या का मामला

Murder : 13 माह से फरार हत्या के आरोपी हिस्ट्रीशीटर का सरेण्डर

जोधपुर/पाली।

पिता पर फायरिंग का बदला लेने के लिए जोधपुर में रातानाडा भाटी चौराहे (Murder in police custody of a prisoner) के पास पुलिस हिरासत में बंदी सुरेशसिंह की गोली मारकर हत्या (Prisoner Suresh Singh murder in police custody) करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर प्रवीणसिंह पुत्र जब्बर सिंह मणिहारी ने तेरह महीने तक फरार रहने के बाद आखिरकार बुधवार को पाली कोर्ट सरेण्डर (Historysheeter Praveen singh surrendor in Prisoner Suresh singh murder case) कर दिया। हत्या के मामले में पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर छापे मार रही थी। वह गत दिनों गुजरात के वड़ोदरा में पकड़ में आते-आते बचा था। कारोबार से उधार के 28 लाख रुपए वसूलने के लिए अपहरण व मारपीट के मामले में पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बाद रातानाडा थाना पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाएगी। (Wanted Historysheeter Praveen singh surrendored in Pali)

एक साल पुराने मामले में आत्मसमर्पण

कोतवाली थानाधिकारी रविंद्र सिंह खिंची ने बताया कि पाली निवासी अनिल भंसाली ने पिछले साल मामला दर्ज करवाया था कि मणिहारी निवासी प्रवीण सिंह पुत्र जब्बर सिंह राजपूत, कुलदीप सिंह चारण, विवेक वागोरिया, संजय खान व जय कुमार मेड़तिया पुत्र अशोक कुमार उसका अपहरण कर रामलीला मैदान के पास अपने कार्यालय ले गए थे, जहां जयकुमार से उधार के 28 लाख रुपए वसूलने के लिए मारपीट कर डराया धमकाया गया था। चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन प्रवीण सिंह फरार चल रहा था। उसने पाली कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। जिसे जेल भिजवा दिया गया, जहां से कोतवाली थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार किया।

भाई के साथ तेरह माह से फरार

18 दिसम्बर 2021 को भाटी चौराहे पर पुलिस हिरासत में बंदी सुरेशसिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिस्ट्रीशीटर जब्बरसिंह व विक्रमसिंह को गिरफ्तार किया गया था। पुत्र प्रवीण सिंह और भरतसिंह फरार हैं। अब प्रवीणसिंह ने सरेण्डर किया है। भाई भरतसिंह, शूटर अजयपालसिंह उर्फ एपी व हिमांशु मीणा अभी भी फरार हैं।

वड़ोदरा से भागा, पुलिस ने दबाव डाला तो कोर्ट पहुंचा

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि गत दिनों गुजरात के हलाेल व वड़ोदरा में दबिशें दी थी, जहां छुपे प्रवीणसिंह, भरतसिंह, अजयपाल व हिमांशु फरार हो गए थे। इनके पांच साथियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मणिहारी गांव के मकान में फिर से छापा मारा था, जहां सिर्फ मां ही मिली थी। घर के सभी सदस्य गायब थे। लगातार तलाशी व पुलिस दबाव के चलते प्रवीणसिंह ने सरेण्डर किया है।