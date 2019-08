सुषमा स्वराज के साथ जुड़ी हैं जोधपुर की मधुर यादें

जोधपुर.पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से जोधपुर ( Sushma Swaraj in jodhpur ) के लोगों में भी शोक की लहर है। उनके साथ जोधपुर के लोगों की भी मधुर यादें जुड़ी हुई हैं ( Sushma Swaraj and Jodhpur connection ) । वे सुराज संकल्प यात्रा ( suraj sankalp yatra ) के समय विधानसभा चुनाव से पहले 31 जुलाई 2013 को लोकसभा में विपक्ष की नेता के रूप में जोधपुर आई थीं। स्वराज ने सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी तो सुराज संकल्प यात्रा के समारोह के दौरान सारगर्भित उदबोधन दिया था। उस दिन इन पंक्तियों के लेखक ने भी सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात की थी ( The sweet memories of Jodhpur with Sushma Swaraj )। उनके न रहने से जोधपुर के लोगों की यादें ताजा और आंखें छलक आईं। पेश हैंं सुषमा स्वराज के तब किए गए जोधपुर दौरे की यादें :