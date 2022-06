Be Aware in Vacations : छुट्टियों में बरतें यह सावधानी, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

- मौका ए सावधान

- नकबजन गिरोह के सक्रिय होने का अंदेशा (Thieve gang active)

जोधपुर Published: June 13, 2022 04:12:39 pm

जोधपुर।

स्कूल-कॉलेजों की गर्मियों की छुट्टियों के चलते कई व्यक्ति परिवार सहित घूमने के लिए बाहर (Be aware when you are going to vacations or village) जा रहे हैं अथवा पैतृक गांव में हैं। इसका फायदा ऐसे में चोरों की गैंग सक्रिय (Thieve gang active in Vacations) होने लगी है।यही वजह है कि धीरे-धीरे फिर से न सिर्फ नकबजनी बल्कि चोरी भी बढ़ने लगी है। ऐसे सूने मकानों में सेंध लगाकर कीमती सामान चुराकर ले जा रहे हैं। ऐसे में आमजन को मकान सूने छोड़ने से पहले पूरी तरह सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

घर सूना छोड़ छत या बाहर न सोएं (Don't leave house alone)

वर्तमान में तेज गर्मी व उमस हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग गर्मी की वजह छत या घर के बाहर चौक में सोते हैं। मकान में कोई नहीं होता है। चोर गिरोह इसका फायदा उठाकर कमरों में रखे कीमती गहनों पर हाथ साफ कर जाते हैं।

इन बातों के प्रति रखें सावचेती (Be aware of these things)

- मकान सूना छोड़कर बाहर जा हो तो संबंधित थाना पुलिस को सूचित अवश्य करें। ताकि बीट कांस्टेबल घर पर नजर रखता रहे।

- सूना मकान में पड़ोसी के साथ-साथ किसी रिश्तेदार को सार-संभाल की जिम्मेदारी देने के साथ ही रात्रि में रूकने की व्यवस्था करें।

- सूने मकान के मुख्य दरवाजे लॉक पर बाहर से हर किसी को नजर न आए। उससे रैकी करने वाले चोर गिरोह को पता लग जाता है कि इस मकान में कोई नहीं है।

- मकान सूना रहने के दौरान ऐसी कोई वस्तु या सामग्री अहाते में दिखाई न दे। पड़ोसी या रिश्तेदार रोज उसे एकत्रित अवश्य करे।

- घर सूना छोड़ने से पहले जेवर, रुपए व कीमती सामान बैंक लॉकर में अवश्य रखें।

- सूने मकान के अंदर व बाहर कम से कम एक लाइट अवश्य चालू रखें।

(जैसा कि सहायक पुलिस आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर ने राजस्थान पत्रिका को बताया)

---------------------------------------------------

केस : 1

मूलत: सोजत (पाली) के खारिया स्वामी हाल केबीएचबी सेक्टर-5सी निवासी लक्ष्मण कुमार जाट परिवार के साथ गत 23 मई को गांव गए थे।मकान सूना होने से चोरों ने ताले तोड़ डाले। अलमारी व लॉकर से 2.25 लाख रुपए, सोने की एक चेन, सोने की चार अंगूठियां, चांदी के पांच सिक्के, एक लेपटॉप व मकान में खड़ी साइकिल चुरा ली।पत्नी व बच्चे 6 जून को लौटे तो वारदात का पता लगा।

-------------------

केस : 2

केबीएचबी सेक्टर-5बी में प्रवीण शर्मा परिवार सहित 2 जून को पैतृक गांव मेड़ता रोड गए थे। पीछे चोरों ने ताले तोड़े और अलमारी व लॉकर के ताले भी तोड़ दिए। उनमें रखे सोने व चांदी के आभूषण और दस हजार रुपए चुरा लिए गए थे। 7 जून को पड़ोसी को संदेह हुआ तो मकान मालिक को सूचना दी गई।

आंकड़ों की नजर में चोरी व नकबजनी

वर्ष-------------नकबजनी--------------चोरी

2020----------2194-----------------10020

2021----------2616-----------------13218

2022----------3091-----------------16133

(नोट :- यह आंकड़े राज्य भर के हैं और जनवरी से मई तक तुलनात्मक हैं।)

---------------------------------------------------------

मई में अपराधिक आंकड़े

अवधि-------------नकबजनी-----------चोरी

मई 2021---------400----------------1599

मई 2022---------647----------------3584

(नोट :- यह आंकड़े राज्य भर के हैं।)

Be Aware in Vacations : छुट्टियों में बरतें यह सावधानी, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें