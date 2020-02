Record एक हाथ से ही ताली बजा कर अपना ही रिकॉर्ड तोडऩा चाहते हैं तन्मय

एम आई जाहिर / जोधपुर ( jodhpur news current news ). एक हाथ से ताली बजा कर राजस्थान बुक ऑफ रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने वाले यूथ इंजीनियर तन्मय माथुर अपना ही रिकॉर्ड तोडऩा चाहते हैं ( Clapping with one hand )। उन्होंने पत्रिका से एक मुलाकात में यह बात कही। एक हाथ से ताली बजाने पर तन्मय माथुर ( Tanmay mathur ) का नाम हाल ही में राजस्थान बुक ऑफ रिकार्ड ( record ) में दर्ज किया गया है। उन्हें इसके लिए उत्कृष्टता अवार्ड भी प्रदान किया गया ( latest NRI news in hindi )।

रंग लाएगी मेहनत

सरदारपुरा निवासी अरुणकुमार माथुर व विजयलक्ष्मी माथुर के पुत्र तन्मय ने कहा कि मैं और अधिक प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत और रंग लाएगी। पत्रिका संवाददाता ने जब उनसे एक हाथ से ताली बजा कर दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने एक हाथ से ताली बजाई ( unique identity ) ।

दोस्तों के साथ पहली बार ताली बजाई

तन्मय माथुर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जब वे दसवीं कक्षा में थे तो दोस्तों के साथ मस्ती- मस्ती में पहली बार एक हाथ से ताली बजाई थी। तब पता चला कि मुझमें यह अनूठा हुनर भी है। जब दोस्तो को यह पता चला और खेल और मस्ती में वे एक हाथ से ताली बजाने लगे।

एेसे मिला उत्कृष्टता अवार्ड

उन्होंने बताया कि इस बार अपने इस हुनर को मंच तक ले जाने का प्रयास किया और राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से होने वाले काम्पिटिशन में हिस्सा लिया और एक हाथ से ताली बजाई और फिर साउंड के साथ भी बजाई। इस तरह गीतों के साथ भी ताली से रिद्म देने पर जजेज ने उन्हें उत्कृष्टता अवार्ड देते हुए उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया।