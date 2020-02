द ग्रेट खली और बबिता फोगाट जोधपुर पहुंचे

जोधपुर ( jodhpur news.rajasthan news ). खेल जगत ( Sports sports news hindi news ) की दो बड़ी हस्तियां द ग्रेट खली ( The Great Khali ) के नाम से मशहूर पहलवान ( wrestler ) दलीपसिंह राणा और बबिता फोगाट ( Babita Phogat ) आज जोधपुर पहुंचे। दोनों ही लाइम लाइट में रहने वाली हस्तियां ( latest nri news in hindi ) हैं और एयरपोर्ट पर लोग उनकी एक झलक देखने, उनके साथ सेल्फी लेने और फोटो खिंचवाने के साथ ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़ पड़े। उनके साथ राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ( Narayan Panchariya of Jodhpur ) भी मौजूद थे।

एक ओर जहां द ग्रेट खली 7 फीट एक इंच के पहलवान हैं और उनका वजन 420 किलो है। वे बॉलीवुड और हालीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनका मुकाबला बड़े पहलवानों अंडरटेकर, जॉन सीना, केन और बिग शो के साथ भी हुआ। जबकि पहलवान बबिता फोगाट ने स्काटलैंड के ग्लास्गो में आयोजित कामनवेल्थ गेम्स 2014 के दौरान 55 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री-स्टाइल कुश्ती में कनाडा की पहलवान ब्रितानी लाबेरदूरे पहलवान को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था।