मुगल बादशाह शाहजहां ने गजसिंह प्रथम को दिया था मरातिब

जोधपुर.शाही शानो शौकत, राजपूत राजाओं की यादगार है ( a memorable memorial of Rajput kings ) एक खूबसूरत इमारत- एक शानदार किला, यानी जोधपुर का मेहरानगढ़ ( mehrangarh fort ) । यह किला अपने आप में कई सुनहरी यादें संजोए हुए है। इस किले से जुड़ा एक तथ्य है कि मुगल बादशाह शाहजहां ( The Mughal emperor Shahjahan ) ने मारवाड़ के तत्कालीन महाराजा गजसिंह प्रथम ( Maharaja of Marwar, Gajsingh I ) को मरातिब ( Maratib ) दिया था।