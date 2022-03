Patrika Award- जोधपुर की नारी शक्ति का पत्रिका ने किया सम्मान

पत्रिका वुमन रिकॉकनाईजेशन अवार्ड

रंगारंग फैशन शो के बीच बॉलीवुड सिंगर के गीतों के जीता दिल

Patrika Woman Reconnaissance Award

Patrika Woman Reconnaissance Award- राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार शाम जोधपुर की नारी शक्ति का सम्मान किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर चौपासनी रोड स्थित कुबेर गढ़ रिसोर्ट में वुमन रिकॉकनाईजेशन अवार्ड समारोह में जोधपुर में विभिन्न क्षेत्रों मे अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 महिलाओं को सम्मानित किया। अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर क्षेत्र की महापौर कुंती देवड़ा परिहार, मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पाण्डे, विजन आइएएस के विक्रमसिंह राठौड़ व वसुंधरा अस्पताल के डॉ. संजय मकवाना ने महिलाओं को अवार्ड प्रदान किए।

The Patrika honored the women power of Jodhpur