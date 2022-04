Thief in shop : चोर दुकान में चप्पल छोड़ सैंण्डल पहनकर भागे

- मोबाइल दुकान से हजारों का सामान व रुपए चोरी

जोधपुर Published: April 02, 2022 05:18:53 pm

जोधपुर।

राजीव गांधी नगर थानान्तर्गत बड़ली में मोबाइल की एक दुकान का शटर व ताले तोड़कर (lock and shutter break) चोरों ने हजारों रुपए का सामान व रुपए (thousands of cash and equiptments stolen) चुरा लिए। चोर खुद के चप्पल (sleeper) छोड़ वहां रखे सैंडल (sandal) पहनकर निकल गए।

पुलिस के अनुसार गोलासनी में रामसागर बेरा कदमखण्डी निवासी अनिल पुत्र जगदीश सांखला की बड़ली में महादेव मोबाइल्स नामक दुकान है। गत 21 मार्च की रात चोरों ने शटर व ताले तोड़े। दुकान में घुसकर आठ मोबाइल, एक लेपटॉप, गल्ले से तीन हजार रुपए, मंदिर में चढ़ावे के 15 सौ रुपए, गौशाला की दान पेटी, मोबाइल ब्ल्यूटूथ, ईयर फोन, चोर्जिंग केबल आदि चुरा लिए। चोरी होने वाले मोबाइल के संबंध में बिल व अन्य दस्तावेज मिलने पर दुकानदार ने अब चोरी का मामला दर्ज कराया।

दुकानदार से 60 हजार रुपए का बैग लूटा

चौहाबो थाना पुलिस ने बताया कि चौहाबो में सूरज नगर निवासी विमल कुमार पुत्र ईश्वरलाल सिंधी की मेहता मार्केट में दुकान है। वह रात को मोपेड पर दुकान से घर लौट रहा था। उनके पास एक बैग भी था। जिसमें साठ हजार रुपए, बैंक की चार पास बुक, जरूरी दस्तावेज, पति-पत्नी के आधार कार्ड आदि थे। वो चौहाबो में सेक्टर 18ई में नहर रोड से सूरज नगर की तरफ रोड पहुंचा। इतने में बाइक सवार तीन युवक पास आए और चलते-चलते विमल की मोपेड पर रखा बैग लूटकर भाग गए। यह देख पीडि़त ने चिल्लाते हुए बाइक सवार तीनों लुटेरों का पीछा किया। लुटेरे महावीरपुर तक गए, जहां से घूमकर सूरज नगर की तरफ लौटे। दुकानदार इनका पीछा करता रहा, लेकिन रास्ते में स्पीड ब्रेकर से मोपेड कूदने की वजह से वो नीचे गिर गए और उन्हें चोट आईं। इसका फायदा उठाकर लुटेरे भाग गए। पीडि़त ने पुलिस को सूचना दी।

दूसरे दिन वो अस्पताल में इलाज कराने के बाद थाने लौटा और लूट का मामला दर्ज कराया। फिलहाल लुटेरों का पता नहीं लग पाया।

