Theft and Burn : खिड़की से दुकान में घुसे, चोरी कर आग लगाई

जोधपुर Published: Jan 24, 2023

- लाखों का सामान जला, दो गिरफ्तार

- खिड़की तोड़कर लगाई थी सैनेट्री दुकान में सेंध, 35-40 लाख रुपए का सामान को नुकसान

जोधपुर।

डांगियावास थाना पुलिस (Police station Dangiawas) ने कस्बे में सैनेट्री दुकान (Theft and burn in Sanatry shop) में सेंध लगाकर गल्ले से पचास हजार रुपए और कीमती सामान चोरी करने के साथ ही आग लगाने के मामले में मंगलवार को दो युवकों को गिरफ्तार किया। (Lakhs of material burnt by theft gang in shop) (Two man arrested in theft and burnt case)

थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि खातियासनी गांव निवासी महेन्द्र जाट की डांगियावास कस्बे में बिग्गाजी सैनेट्री व ट्रेडर्स नामक दुकान है। गत 3 जनवरी की मध्यरात्रि चोरों ने पीछे की खिड़की तोड़कर दुकान में सेंध लगाई थी। गल्ले से पचास हजार रुपए और कीमती सामान चुरा लिया था। तत्पश्चात दुकान में रखे सैनेट्री सामान को आग लगा दी थी। फिर खिड़की से ही भाग गए थे। दूसरे सुबह सात बजे दुकान से धुआं निकलते देख आस-पास के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी। वह तुरंत दुकान पहुंचा और शटर खोला आग लगी होने का पता लगा। क्षेत्रवासियों ने आग पर काबू पाया।

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो पीछे की खिड़की टूटी नजर आई। बाहर बाइक के टायरों के निशान भी मिले। दुकान के गल्ले से रुपए गायब थे। चोरी व आगजनी का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई। संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जाटियावास निवासी बाबूराम पुत्र कंवराराम जाट और पीथावास गांव निवासी परसाराम पुत्र रामसुखराम सरगरा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने चोरी करने के बाद आग लगाना स्वीकार किया है।