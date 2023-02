Theft Gang : फिर से चोरों का आतंक

- सूने मकानों से लाखों का सोना चांदी व रुपए चोरी

शादी समारोहों की सीजन के साथ ही नकबजन गिरोह (Theft Gang active in Jodhpur) भी सक्रिय होने लगे हैं। सूने मकानों में न सिर्फ रात बल्कि दिनदहाड़े भी चोरियां होने लगी हैं। चोरों ने बनाड़ थानान्तर्गत नांदड़ी फांटा क्षेत्र में दो मकान, पावटा के मानजी का हत्था और झालामण्ड के विशाल नगर में एक-एक मकान से लाखों रुपए का सोना-चांदी व रुपए चुरा (Lakhs of gold and cash stolen from four house) लिए।

पुलिस के अनुसार नांदड़ी फांटा में डिफेंस कॉलोनी निवासी बन्नेसिंह गोलिया के मकान में चोरी हुई है। 9 फरवरी की रात ढाई बजे के आस-पास दो चोर मकान में घुसे और अलमारी तोड़कर 15 हजार रुपए, सात तोला सोने का हार, कुन्दन, सोने के कान के पत्ते, सोने की चेन, सोने की तीन अंगूठी, टीका, तीन फिणियां, पचास तोला चांदी, चांदी की भगवान गणेश की मूर्ति, नारियल, लोटा, दो गिलास, एक कटोरी, चम्मच और चांदी के 80 सिक्के चुरा लिए।

इसी तरह, नांदड़ी में गौतम नगर निवासी चतुराराम प्रजापत का पुत्र व पुत्रवधू बाहर गए थे। चतुराराम अपनी पत्नी के साथ भाई के घर शादी का सामान लेने जोधपुर आ गया था। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच घर पर कोई नहीं था। इस दौरान चोरों ने मकान में सेंध लगाई सात तोला सोना व दो किलो चांदी के विभिन्न जेवर चुरा लिए। दोपहर में पोता घर लौटा तो चोरी का पता लगा था।बनाड़ थाने में चोरी के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

घरवाले पाली गए, पीछे चोरों ने हाथ साफ किए

चोरी की एक अन्य वारदात महामंदिर थानान्तर्गत मानजी का हत्था में हुई। ओमप्रकाश पुत्र सूरज प्रकाश त्रिवेदी गत 7 फरवरी को पत्नी के साथ पाली गए थे। रात को ताले तोड़कर चोरों ने मकान में सेंध लगाई। अलमारी के ताले तोड़कर सोने की चार चुड़ी, एक मंगलसूत्र, एक चेन, तीन अंगूठियां, एक डायमण्ड रिंग, 8 फीणी, एक पैंडेंट सैट और चांदी की दो जोड़ी पायल व 17 हजार रुपए चुरा लिए गए।

अस्पताल से लौटे तो चोरी का पता लगा

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत झालामण्ड में विशाल नगर निवासी तुलछाराम जोशी के मकान में 9 फरवरी की रात चोरी हुई। घरवाले बेटी के भर्ती होने के चलते मथुरादास माथुर अस्पताल गए थे। पीछे चोरों ने सोने की आड, रखड़ी सैट, मंगलसूत्र, 5 अंगूठियां, सोने की एक चेन, लॉकेट, टोप्स, नथली और पांच फीणियां चुरा ली।