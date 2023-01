Theft Gang : चोरी के लिए ट्रक में आती है यह गैंग, रहें सतर्क

जोधपुरPublished: Jan 24, 2023 11:51:43 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- घरवालों की मौजूदगी में चुराया था 16 तोला सोना, शातिर नकबजन गिरोह पकड़ा, दो गिरफ्तार

जोधपुर।

करवड़ थाना पुलिस (Police station Karwad) ने घड़ाव (Big theft in Ghadaav village) स्थित मकान में सेंध लगाकर 16 तोला सोना, चांदी व 85 हजार रुपए चोरी करने का खुलासा (16 tola gold stolen Case solved) कर चित्तौड़गढ़ में मण्डावली की शातिर गैंग के दो युवकों को गिरफ्तार किया। वारदात में प्रयुक्त ट्रक जब्त किया गया। (Theft gang come in truck and stoled gold)

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि गत 28 दिसम्बर की रात घड़ाव निवासी मदनसिंह परिवार सहित सो रहे थे। चोरों ने मकान में सेंध लगाकर 16 तोला सोना व चांदी के जेवर और 85 हजार रुपए चुरा लिए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की गई तो चित्तौड़गढ़ में मण्डावली के चोर गिरोह का हाथ होने का पता लगा। कांस्टेबल सुरेशदास से मिले सुराग के आधार पर थानाधिकारी बुद्धाराम के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश शुरू की और भीलवाड़ा में मण्डावली थानान्तर्गत कंजर बस्ती निवासी कालूलाल उर्फ कालिया (24) पुत्र सुरेश और जितेन्द्र उर्फ जलेन्द्र(30) पुत्र आशाराम को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त ट्रक बरामद किया गया है। जेवर व रुपए बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार, कांस्टेबल महिपाल, मघाराम व सुरेशदास भी शामिल थे।