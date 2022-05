Conspiracy of robbery with jweller : ज्वैलरों को लूटने की थी साजिश, ऐसे हुई विफल

- रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालात में तीन गिरफ्तार

- समदड़ी में एक सुनार से लूटपाट में विफल रहने पर आए थे जोधपुर, फिर लौटने से पहले आए पकड़ में

जोधपुर Published: May 27, 2022 10:53:36 pm

जोधपुर।

राजकीय रेलवे पुलिस (Government Railway Police) (जीआरपी) (GRP) ने ज्वैलरों को लूटने की फिराक (Trying to robbery tojwellers) में राइकाबाग रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालात में घूम रहे उत्तर प्रदेश के तीन युवकों (UP Gang's 3 man arrested at Raikabagh railway station) को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बाड़मेर के समदड़ी में एक सुनार को लूटने की साजिश रची (There was a conspiracy to rob a goldsmith in Samdari)थी, लेकिन विफल रहने पर छुपने के लिए जोधपुर आ गए थे।

वृत्ताधिकारी (जीआरपी) प्रेमसिंह राजपुरोहित ने बताया कि गश्त के दौरान राइकाबाग रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध नजर आए उत्तर प्रदेश में मूलत: बांदा हाल कानपुर निवासी शिवशंकर पुत्र कैलाशचन्द्र गुप्ता, कानपुर में जूही निवासी शिव पुत्र अनिल वाजपाई और जिबरान अहमद पुत्र मोहम्मद नईम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी समदड़ी निवासी एक व्यक्ति के सम्पर्क हैं। जिसने उन्हें ज्वैलरी दुकानों और इन दुकानों में रुपए लाने ले जाने वालों को लूटने के लिए बुलाया था।

लूट न पाने पर जोधपुर आए, फिर लौटने से पहले पकड़े

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने गुरुवार को समदड़ी में बंगाली सोनी को लूटने की साजिश रची थी, लेकिन विफल हो गए थे। पुलिस से बचने व छुपने के लिए तीनों दिन में जोधपुर आ गए थे। उन्हें शाम को फिर समदड़ी जाकर बंगाली सुनार को लूटना था, लेकिन उससे पहले पकड़ में आ गए।

समदड़ी का सुनार व कुछ युवक भी शामिल

सुनार को लूटने की साजिश में समदड़ी का एक बड़ा सुनार भी शामिल है। वहीं, तीन-चार स्थानीय युवकों के भी साजिश में शामिल होने की आशंका है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने पर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया।फिर समदड़ी थाना पुलिस तीनों को पकड़कर ले गई।

