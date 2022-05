Mollesation : पोतियों से छेड़छाड़ पर दादा का हुआ यह हश्र, जानें पूरा मामला

- दो मासूम बहनों से छेड़छाड़ का मामला, दादा को जेल भेजा (Grandfather send to Judicial custody)

- परिवार ने रोका, लेकिन मां ने पुत्रियों की खातिर दर्ज कराई एफआइआर

जोधपुर Published: May 19, 2022

जोधपुर।

दो मासूम पोतियों से छेड़छाड़ (Mollestation with grand daughters) करने के मामले में घरवाले कानूनी कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे, लेकिन मासूम बेटियों की मां हिमाकत करने वाले रिश्ते में ससुर को सबक सिखाना चाहती थी। (Grand father mollested grand daughters) इसलिए उसने पीहर जाकर मां को साथ लेकर एफआइआर दर्ज कराई। उधर, पुलिस ने आरोपी दादा को गुरुवार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया।(Grand father send to Judicial custody in mollesation case with grand daughters))

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि प्रकरण में गिरफ्तार साठ साल के दादा को पोक्सो मामलात की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। वह बाल वाहिनी चालक है।

गौरतलब है कि गत 15 मई को आरोपी दादा रिश्ते में भतीजे के घर गया था, जहां भतीजे की पत्नी नहा रही थी। चार साल की पुत्री को अकेले पाकर वृद्ध दादा ने छेड़छाड़ कर दी थी। फिर आरोपी वहां से निकल गया था। मां के नहाकर लौटने पर पीडि़ता ने दर्द होने की शिकायत की। मां ने कारण पूछा तो मासूम पुत्री ने दादा की हरकत उजागर की थी। उसने चार-पांच पहले भी दादा के ऐसी हरकतें करने की शिकायत की। आठ साल की बड़ी बहन ने भी कुछ समय उसके साथ ऐसी हरकतें करने का आरोप लगाया था। तब बच्चियों की मां ने पति व सास को अवगत कराया और कानूनी कार्रवाई से सबक सिखाने की बात की, लेकिन घरवालों ने घरेलू मामला बताकर मना कर दिया था। इसके बावजूद महिला ने रिश्ते में ससुर को सबक सिखाने का निर्णय किया। वह पीहर गई और वहां से मां को साथ ले जाकर मामला दर्ज कराया था।

