Fraud on MBBS course : एमबीबीएस करवाने का झांसा देकर हजारों डॉलर ऐंठे

- दो छात्रों को बनाया ठगी का शिकार, कोरोना के चलते चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई अधूरी छोड़ लौटे थे भारत

जोधपुर Published: July 05, 2022 10:22:17 pm

जोधपुर।

कोविड-19 (Covid-19) के चलते चीन (China) से एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आने वाले दो छात्रों से कोर्स पूरा करवाने की एवज में 12 हजार डॉलर (12 thousand dollar fruad with 2 students for MBBS course) ऐंठ लिए गए। अर्मेनिया में कोर्स पूरा न करवाने पर पीडि़त ने राशि वापस मांगी, लेकिन बदले में धमकियां मिली। पीडि़त ने प्रतापनगर थाने (Police station Pratapnagar) में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार दाऊ री ढाणी क्षेत्र निवासी धर्मेन्द्र पुत्र सत्यप्रकाश सोनी ने हरियाणा निवासी सतीश शर्मा व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि धर्मेन्द्र का पुत्र रजत और यूपी में सिद्धार्थ नगर निवासी मित्र मोहम्मद साद चीन में साथ-साथ एमबीबीएस कर रहे थे। कोरोना संक्रमण फैलने पर पढ़ाई बीच में छोड़ उन्हें स्वदेश भेज दिया गया था। दोनों वापस चीन नहीं जा पाए।दोनों को एमबीबीएस की चतुर्थ व 5वें वर्ष की पढ़ाई पूरी करनी थी। रजत के पिता ने ऑनलाइन सर्च किया तो एमबीबीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज के सतीश शर्मा से सम्पर्क हुआ। जो एजेंट के रूप में काम करता है और विदेश में ऐसे कोर्स कराता है।

रजत के पिता ने उससे सम्पर्क किया तो उसने दो लाख रुपए सलाह फीस लेने की जानकारी दी। साथ ही फीस अपने परिचियों के अलग-अलग खातों में जमा करवाने की शर्त रखी। उसने अर्मेनिया से बाकी की पढ़ाई करने का भरोसा दिलाया था। इस पर दोनों छात्रा के लिए किस्तों में 2.75 लाख रुपए सतीश व परिचितों के खाते में जमा कराए गए थे।

फिर उन्हें एडमिशन लैटर व इनविटेशन लैटर दिए गए। लैटर व ई-वीजा मिलने पर चतुर्थ साल की फीस के तीन-तीन हजार डॉलर मांगे गए थे। इस पर यूपी में बिजनौर के प्रणव सहाल के खाते में किस्तों में तीन-तीन हजार डॉलर जमा कराए गए थे। सितम्बर में ई-वीजा मिला। 11 सितम्बर 2021 को हवाई टिकट बुक कराए थे। दोनों छात्र अर्मेनिया पहुंचे तो महंगे होटल में ठहराए गए थे।वहां आवश्यक दस्तावेज नहीं देकर गुमराह किया गया। वापस आने के लिए भिजवाए गए वीजा फर्जी निकले थे। इस पर दोनों को आठ हजार रुपए अर्थ दण्ड भुगतना पड़ा था। फीस देने के बावजूद दोनों छात्रों को न तो कॉलेज रजिस्टर में नाम लिखा गया था और न ही परीक्षा में बिठाया गया था।

छात्रों के सवाल करने पर टालमटोल करते रहे। अब कॉलेज बंद हो चुका है। तब रुपए लौटाने के लिए बात की, लेकिन आरोपी उलटा धमकाने लग गए। आरोप है कि वे फीस के तौर पर उसे 12 हजार डॉलर फीस के रूप में दे चुके हैं। जो लौटा नहीं रहे हैं।

