Threat : व्यवसायी को अपहरण व जान से मारने की धमकी, पुलिस तैनात

जोधपुरPublished: Jan 10, 2023 01:04:08 am Submitted by: Vikas Choudhary

- समाज के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया में भावनाएं व्यक्त की थी

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानान्तर्गत (Police station Chopasni housing board) शोभावतों की ढाणी (Shobhawton ki dhani) के कुशल नगर के व्यवसायी को अज्ञात व्यक्ति ने सोमवार को फोन कर अपहरण और जान से मारने की धमकियां (Threat of kidnapping and murder of a businessman) ) दी। पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज कर ऐहतियात के तौर पर हथियारबंद दो सिपाही घर पर तैनात (Two armed soldiers stationed at home) किए हैं।

पुलिस के अनुसार कुशल नगर निवासी व्यवसायी कल्पेश सिंघवी को अनजान व्यक्ति ने शाम करीब छह बजे कॉल किए। खुद को चेन्नई महासंघ का अध्यक्ष बताने वाले उस व्यक्ति ने कल्पेश सिंघवी को धमकाया कि रात को ही उसका अपहरण कर जान से मार देंगे। व्यवसायी ने इस संबंध में सीएमओ और पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ को व्हॉट्सऐप पर सूचना दी। साथ ही चौहाबो थाने जाकर लिखित शिकायत दी। जिसे जांच में रखा गया है। पुलिस ने ऐहतियात के तौर पर हथियार से लैस दो पुलिसकर्मी व्यवसायी के घर के बाहर तैनात कर दिए। शिकायत की जांच शुरू की गई है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विवाद

कल्पेश सिंघवी का कहना है कि सम्मेद शिखर को लेकर गत दिनों समाज की ओर से विरोध जताया जा रहा था। समाज की ओर से विज्ञापन भी प्रकाशित कराए गए थे। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुप में टिप्पणी कर भावनाएं व्यक्त की थी। संभवत: इसी से नाराज होकर उसे धमकियां दी गईं। व्यवसायी का आरोप है कि धमकी देने वाले ने चेन्नई महासंघ का अध्यक्ष बताया था, लेकिन उसकी लाेकेशन जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में आ रही है।