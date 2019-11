26 / 11 Terrorist attack anniversary पर शहर के बाशिंदों की आंखें भर आईं

जोधपुर ( jodhpur news.current news ). शाम को रोशन हुए दीयों में उनकी यादें जगमगा रही थीं। वो तो दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी यादें आज भी ताजा नजर आ रही थीं। मुंबई ( 26/11 terrorist attack ) में 26/ 11 आतंककारी हमले ( terrorist attack in mumbai ) के शिकार लोगों को देश आज भी याद करता है। उस दिन को याद कर शहर के बाशिंदों की आंखें भर आईं। अटैक की ग्यारहवीं बरसी ( eleventh anniversary of the attack ) पर अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर ( Amar Shaheed Seva Samiti Jodhpur ) और जोधपुर ब्लड डोनर समूह ( Jodhpur Blood Donor Group ) की ओर से गौरव पथ पर बने शहीद स्मारक पर शहर के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश भक्ति गीत गाकर उस दिन को याद करते हुए आतंकवाद का शिकार हुए लोगों को नमन ( tribute ) किया।