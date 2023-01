Hand cut by sword : स्टंट करने से टोकने पर काट दिया था हाथ, दो आरोपी गिरफ्तार

जोधपुरPublished: Jan 12, 2023 01:49:27 am Submitted by: Vikas Choudhary

- घर में घुस तलवार से हमले का मामला : दो गिरफ्तार

Hand cut by sword : स्टंट करने से टोकने पर काट दिया था हाथ, दो आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर।

शास्त्रीनगर थाना पुलिस (Police station Shastrinagar) ने ईसाइयों का कब्रिस्तान में बाइक से स्टंट करने से टोकने पर घर में घुसकर तलवार से एक व्यक्ति (One hand cut from sword) का हाथ काटने के मामले में बुधवार को दो युवकों को गिरफ्तार (Two arrested in hand cut from sword case) किया। मुख्य आरोपी अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं।

थानाधिकारी जोगेन्द्रसिंह ने बताया कि तलवार व लाठियों से लैस कुछ युवकों ने गत सोमवार रात ईसाइयों का कब्रिस्तान गली-2 निवासी मनोहर सिंह के मकान में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया था। तलवार से हमले में मनोहरसिंह के हाथ का पंजा कट गया था। पुत्र प्रदीपसिंह की तरफ से राहुल मीणा, अजय सरगरा, सन्नी, संदीप बिहारी, अजय सरगरा व तीन-चार अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। हेड कांस्टेबल तेजाराम, मजीद खां व कमलेश कुमार, कांस्टेबल हीराराम व मांगीलाल ने तलाश के बाद मूलत: भरतपुर में सितारा हाल रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी निवासी शिवराम 49 पुत्र रोगनसिंह और मूलत: बिहार में छापरा हाल ईसाइयों का कब्रिस्तान के पास केएन कॉलोनी निवासी संदीप पुत्र दीनेश्वर प्रसाद माली को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में वारदात में शामिल होना कबूल किया। जिस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। राहुल मीणा व अन्य की तलाश की जा रही है।