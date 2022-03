World Women's Day- कहीं महिलाओं का किया सम्मान तो कहीं मेहंदी व रंगोली सजाई

World Women's Day- जेएनवीयू के महिला अध्ययन केंद्र में 9 महिलाओं का सम्मान

विश्व महिला दिवस पर शहर में हुए विभिन्न आयोजन

World Women's Day- महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रतिभाशाली महिलाओं का सम्मान किया गया तो कई संस्थाओं में विभिन्न आयोजन किए गए। World Women's Day- जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र की ओर से मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रो केएल श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर जन परिवहन में महिलाएं एकाधिकार रखती है ऐसी ही व्यवस्था परिवहन शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में भारत में स्थापित की जा सकती है। मुख्य अतिथि आईपीएस अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ मिली इनाणिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह सांदू ,केंद्र निदेशक डॉ धनंजया अमरावत, डॉ विभा भूत और लक्ष्मण सिंह गड़ा ने भी संबोधित किया।

इन महिलाओं को मातृ शक्ति सम्मान

- राजस्थानी साहित्य के लिए जेबां रसीद

- रंगमंच और समाज सेवा के लिए अनुराधा आडवाणी

- पत्रकारिता के लिए संगीता शर्मा

- राजस्थानी शिक्षा और साहित्य के लिए डॉ प्रकाश अमरावत

- ललित कला में सुनयना राठौड़

- समाज सेवा के लिए आशा खीची

- हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगति गुप्ता

- हस्तलिखित पांडुलिपि पठन में विमलेश राठौड़

- खेल क्षेत्र में कलावती बीठू

Various events held in the city on World Women's Day