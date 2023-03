Video viral : सोशल मीडिया में नाबालिग का वीडियो वायरल किया, युवक को ऐसे दबोचा

जोधपुरPublished: Mar 04, 2023 12:31:52 am Submitted by: Vikas Choudhary

- पुलिस अहमदाबाद पहुंची तो आरोपी जोधपुर भागा, रोहट के पास दबोचा

जोधपुर/लोहावट।

जिले की लोहावट थाना पुलिस (Police station Lohawat) ने इंस्टग्राम (Fake ID on Instagram of minor girl in Jodhpur) पर एक नाबालिग के नाम की फर्जी आइडी बनाकर एडिट अश्लील वीडियो अपलोड (Video viral of a minor girl on Fake Instagram ID in Jodhpur) करने के आरोपी को पाली जिले में रोहट के पास से गिरफ्तार किया। एफआइआर दर्ज होने के बाद वह अहमदाबाद फरार हो गया था। (Accused arrested in video viral on fake Instagram ID in Jodhpur)

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धर्मेन्द्रसिंह ने बताया कि गत 29 जनवरी को एक व्यक्ति ने अज्ञात के खिलाफ नाबालिग पुत्री के नाम से इंस्टग्राम आइडी बनाने और उसमें फर्जी अश्लील वीडियो अपलोड करने का मामला दर्ज कराया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी अकलेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी बद्रीप्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। फलोदी निवासी रावलसिंह की भूमिका सामने आई। पुलिस ने उसके घर दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिला। उसके अहमदाबाद भागने का पता लगा। पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने अहमदाबाद पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से भाग गया। उसके जोधपुर लौटने का पता लगा। पुलिस ने पीछा कर पाली जिले में रोहट थानान्तर्गत ओम बन्ना स्थान के पास फलोदी में आमला गांव निवासी रावलसिंह पुत्र लालसिंह को पकड़ लिया। उसे थाने लाया गया, जहां पूछताछ के उसे गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में कांस्टेबल अशोक कुमार व साइबर सैल के सुरेश डूडी की मुख्य भूमिका रही।

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर किशोरी के नाम की फर्जी आइडी बनाई थी। फिर उसने किशोरी की फोटो ली और अश्लील वीडियो को एडिट कर किशोरी की फोटो लगा दी। गाने के साथ वीडियो को इंस्टगा्रम आइडी पर अपलोड कर दिया था।