Salman Khan had thought, would have to stay in jail for seven days

जोधपुर . बॉलीवुड के टाइगर फिल्म अभिनेता सलमान खान ने सोचा था कि जोधपुर में चल रहे हिरण शिकार प्रकरण में उन्हें सात दिन जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने और उनके प्रशंसकों ने शुक्र मनाया कि जेल से जल्दी रिहाई हो गई। अदालत की ओर से कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाने के बाद पांच अप्रेल को जेल भेज दिया गया था। हालांकि सलमान खान को 7 अप्रेल को जमानत मिल गई थी, लेकिन वे इस बार दिमागी रूप से तैयार हो कर आए था कि उन्हें करीब 7 दिन जेल में रहना पड़ सकता है। इससे पहले जमानत पर छूटने से सलमान खान खुश जरूर थे, लेकिन इस बार पहले की अपेक्षा परिपक्व दिखे। वे जेल में ठण्डे दिमाग से समय बिताते रहे। इस दौरान सलमान ने बैरक नम्बर दो में बंद आसाराम से स्वास्थ्य और देश सहित कई मुद्दों पर खुल कर चर्चा की थी। सलमान के जेल से जाने के बाद ये राज सामने आए।

आसाराम व सलमान का सिरदर्द

सलमान खान सिर दर्द की बीमारी से परेशान रह चुके हैं। जबकि आसाराम वर्तमान में इससे पीडि़त हैं। दोनों इस बार बैरक नम्बर दो में बंद रहे। जब उनकी मुलाकात हुई तो आसाराम ने सिर दर्द की बीमारी के बारे में बताया। तब सलमान खान ने आसाराम से कहा कि वह भी इस बीमारी से खासा परेशान रहा। कई दिनों तक दर्द निवारक गोलियां खाई। यह दर्द सुसाइड जैसा था, लेकिन एक्सरसाइज व अन्य उपचार से ठीक हुआ। सलमान खान ने आसाराम को भी यह उपाय करने के लिए कहा, लेकिन आसाराम ने यह बात नहीं मानी।

जज के तबादले की खबर से भी रहा परेशान

सूत्रों की मानें तो सलमान खान को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्द जमानत मिल जाएगी। जब पांच अप्रेल को उन्हें जेल भेजा गया तो उनके दिमाग में यह था कि वे १०-११ अप्रेल को बाहर आ सकते हैं। इस बीच रात को जज के तबादले की सुनवाई की वजह से वे परेशान रहे।

सलमान खान ने कहा- खूब संघर्ष किया है, प्राथमिकता काम को

सलमान खान ने जेल में तैनात सुरक्षाकर्मियों से कहा कि जेल का टॉयलेट अब तो ठीक है। वह पढ़ाई के दौरान जब हॉस्टल में रहा, तब बहुत गंदे टॉयलेट का उपयोग करना होता था। सलमान खान बिना एसी भी जेल की बैरक में आराम से सोते रहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शूटिंग से कई लोगों का रोजगार चलता है। प्रयास रहता है कि शूटिंग नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार थकान के बावजूद पेन किलर लेकर काम करता हूं।

नहीं किया नया वादा

सलमान खान ने इस बार जेल में नया वादा नहीं किया। पिछली बार जो टॉयलेट सुधार सहित अन्य वादे किए थे, वे भी पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि कई बार काम नहीं कर पाते हैं। जमानत हुई तो वे सुरक्षाकर्मियों से मिल कर धन्यवाद दे कर गए।