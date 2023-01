Video viral : नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल

जोधपुरPublished: Jan 07, 2023 11:58:20 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- एसओजी की तरफ से एफआइआर दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

Video viral : नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल

जोधपुर।

सांगरिया बाइपास (Sagariya byepass) पर एक युवक ने किसी नाबालिग का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया (Porn video viral on social media) पर वायरल (Porn video of minor viral on social media) कर दिया। एसओजी (SOG) की जांच में यह तथ्य सामने आने पर बासनी थाने (Police station Basni) में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि एसओजी की तरफ से मूलत: बिहार हाल सांगरिया बाइपास पर विश्वकर्मा नगर निवासी मुकेश पुत्र सोहन प्रसाद चौरसिया के खिलाफ आइटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गत वर्ष 24 मई को आरोपी ने फेसबुक के मैसेंजर पर एक नाबालिग का अश्लील वीडियो को वायरल कर दिया था। जो कानूनन अपराध है। जांच में युवक की हरकत की पुष्टि होने पर एसओजी ने बासनी थाने में लिखित शिकायत भेजी। जिसके आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।