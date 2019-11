Video में देखें फैशन की टीला थीम के बारे में व्यूज

जोधपुर ( jodhpur news.current news ). इन दिनों ग्लैमरस फील्ड फैशन ( fashion world ) में ब्लूसिटी का टेलेंट लाइम लाइट में है। हाल ही में एक नामी फैशन वीक ( fashion news in hindi ) के लिए जोधपुर के फरजान खान ( farzan khan ) को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वे 19 दिसंबर को भोपाल में होने जा रहे फैशन वीक में हिस्सा लेंगे। आइए वीडियो में देखें फैशन डिजाइनिंग ( fashion designing ) की फोक थीम टीला एम्ब्रॉयडरी के बारे में फैशन डिजाइनर ( fashion designer ) फरजान खान ( farzan khan ) के व्यूज :



फैशन डिजाइनर फरजान खान ने बताया कि फैशन डिजाइनिंग में हर बार कुछ नया ही चलता है और वही टिकाऊ होता है। फैशन एक्सपेरिमेंट-फैशन फ्यूजन ही जमते हैं। मैंने टीला एम्ब्रॉयडरी थीम से इंस्पायर्ड हो कर कास्ट्यूम डिजाइनिंग की। सैम्पल में हैंड एम्ब्रायडरी, शॉर्ट गारमेंट्स और लॉन्ग गारमेंट्स शामिल हैं। इसमें कलर कॉम्बिनेशन पिंक, व्हिस्की ग्रीन को मिक्स कर के कलक्शन डिजाइन किया था। इसलिए मेरा फैशन वीक में सलक्शन हुआ है।

Watch in the video about the folk theme of fashion

