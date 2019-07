जोधपुर की वाटर ट्रेन से बुझेगी पाली की प्यास

जोधपुर. पाली शहर में गहराते पेयजल संकट ( water crisis in Pali city ) के मद्देनजर राज्य सरकार ने इसका हल निकाल लिया है। अब जोधपुर से वाटर ट्रेन ( water train from jodhpur ) पाली भेज कर ( water train for pali ) पाली के बाशिंदों को पानी मुहैया करवाया जाएगा इसके लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता ( Additional Chief Engineer ) ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके तहत हौदियों को दो दिन पहले साफ किया जाएगा, ताकि फिर से गंदगी नहीं हो।