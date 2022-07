Weapons seized : हिस्ट्रीशीटर के बाद भाई से भी पिस्तौल व 4 कारतूस जब्त

- विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर रिमाण्ड पर

जोधपुर Published: July 24, 2022

जोधपुर।

जानलेवा हमले के मामले में दो साल से फरार इनामी हिस्ट्रीशीटर (Prize Historysheeter) के विदेशी पिस्तौल व 14 जिंदा (Foreign Pistol and 14 cartridges seized) कारतूस के साथ गिरफ्तार होने के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस (Police station Airport) ने उसके भाई को गिरफ्तार कर पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस जब्त किए। (After Historysheeter brother also arrested with weapons)

थानाधिकारी रमेन्द्रसिंह ने बताया कि खारड़ा रणधीर गांव में जाणियों की ढाणी निवासी हेतानराम के पास हथियार होने की सूचना मिली। पुलिस ने तलाश के बाद गांव में दबिश दी और हेतानराम को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्तौल व चार जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाणियों की ढाणी निवासी हेतानराम (33) पुत्र भानाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया।

इनामी भाई की सूचना पर कार्रवाई

चौहाबो थाना पुलिस ने डीएसटी (पूर्व) की मदद से शनिवार को पाल बाइपास पर जुणावों की ढाणी के पास लग्जरी कार में सवार खारड़ा रणधीर निवासी हिस्ट्रीशीटर मनीष जाणी को पकड़ा था। वह वर्ष 2020 में जानलेवा हमले के मामले में वांछित था और फरार चल रहा था। उस पर दस हजार रुपए इनाम भी घोषित था। उसके कब्जे से मेड इन चैकोस्लॉवाकिया मार्का की पिस्तौल, दो लोडेड कारतूस, मैग्जीन व 12 जिंदा कारतूस और लगजरी कार जब्त किए गए थे। पूछताछ में उसने भाई हेतानराम के पास भी अवैध हथियार होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मनीष जाणी को कोर्ट में पेश कर रिमाण्ड पर लिया है। पुलिस ने मनीष जाणी को कोर्ट में पेश कर रिमाण्ड पर लिया है।

