Weapons in Car : कार की नम्बर प्लेट बदली, लोडेड पिस्तौल सहित पकड़ा

- देसी पिस्तौल व मैग्जीन से दो जिंदा कारतूस जब्त, कार की नम्बर प्लेट भी संदिग्ध

जोधपुर Published: September 11, 2022 09:48:45 pm

जोधपुर।

बनाड़ थाना पुलिस (Police station Banar) और जिला विशेष टीम पूर्व (डीएसटी) (DST) ने प्रेम नगर में निजी स्कूल के पास रविवार को कार में लोडेड पिस्तौल लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। उससे एक देसी पिस्तौल, मैग्जीन व दो जिंदा कारतूस और कार जब्त की गई। (Pistol, magzine and two cartridges seized from car)

थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि कार में सवार एक युवक के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली। इस पर डीएसटी प्रभारी एसआइ दिनेश डांगी के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश शुरू की और प्रेम नगर में निजी विद्यालय के पास कार पकड़ ली। बतौर चालक रमेश खावा को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल व लोडेड मैग्जीन से दो जिंदा कारतूस मिले। जिसे बाद में बनाड़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पिस्तौल, मैग्जीन व दो जिंदा कारतूस और कार जब्त कर कापरड़ा में रावर के पास जुनकी ढाणी निवासी रमेश खावा 24 पुत्र अर्जुनराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में एएसआइ कुशालराम, हेड कांस्टेबल ओमाराम, देवाराम, कांस्टेबल किशनसिंह, डूंगरराम, जयराम, प्रकाश, राजेन्द्र व सुखदेव शामिल थे।

कार पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाईपुलिस ने आरोपी रमेश खावा से कार जब्त की है। उस कार पर नम्बर प्लेट लगी हुई मिली। जो प्रथम दृष्टया पुलिस को संदिग्ध नजर आई है। मूल नम्बर प्लेट कार में रखी मिली। पुलिस को अंदेशा है कि कार फाइनेंस कम्पनी से लोन पर खरीदी हुई है। किस्तें बकाया होने के चलते आरोपी मूल नम्बर हटाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कार चला रहा था।

Weapons in Car : कार की नम्बर प्लेट बदली, लोडेड पिस्तौल सहित पकड़ा

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें