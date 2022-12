Weekly off : पहले दिन छह पुलिसकर्मियों को मिला साप्ताहिक अवकाश

जोधपुरPublished: Dec 28, 2022 11:23:55 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- डीजीपी के आदेश से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रोयोगिक तौर पर साप्ताहिक अवकाश शुरू

- कमिश्नरेट के पूर्वी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस स्टेशन उदयमंदिर का चयन

Weekly off : पहले दिन छह पुलिसकर्मियों को मिला साप्ताहिक अवकाश

जोधपुर।

सप्ताह में सातों दिन कर्त्तव्य निवर्हन। परिवार से दूर रहकर प्रतिदिन घंटों ड्यूटी। यह स्थिति है राज्य की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस की। जो अब बदलने वाली है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी उमेश मिश्रा की पहल पर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाWeekly off : पहले दिन छह पुलिसकर्मियों को मिला साप्ताहिक अवकाश

- डीजीपी के आदेश से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रोयोगिक तौर पर साप्ताहिक अवकाश शुरू

- कमिश्नरेट के पूर्वी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस स्टेशन उदयमंदिर का चयनश (weekly off starts in Police) की योजना शुरू की है। प्रायोगिक तौर पर चयनित पुलिस स्टेशन प्रतापनगर के छह पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश (Six policemen got weekly off in Jodhpur) दिया गया। भागम-भाग से दूर घर परिवार के बीच रहे पुलिसकर्मियों ने इसे सकारात्मक पहल करार दिया।

इन छह पुलिसकर्मियों ने उठाया लाभ

डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस कश्मिनरेट के पश्चिमी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुलिस स्टेशन प्रतापनगर का चयन किया गया है। थाने के 42 पुलिसकर्मियों को छह-छह जनों के सात ग्रुप में बांटा गया है। इसके आधार पर प्रत्येक ग्रुप को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। थानाधिकारी देवीचंद ढाका का कहना है कि पहले दिन एएसआइ श्रीराम, हेड कांस्टेबल मोजूराम व भरतलाल, कांस्टेबल जयपाल, राजेश व गणेश को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। दूसरे दिन गुरुवार को दूसरे ग्रुप के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।

पूर्वी जिले में उदयमंदिर थाने का चयन

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी जिले में पुलिस स्टेशन उदयमंदिर का चयन किया है। इस योजना में थाने के पुलिसकर्मियों को उचित अनुपात में साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन और पुलिस जवान का चयन थानाधिकारी करेंगे।

--------------------------------

'डीजीपी की अच्छी पहल है। साप्ताहिक अवकाश मिलने पर परिवार के साथ रहने का मौका मिला। बच्चों के साथ रहने का समय मिल सकेगा। घर के जरूरी काम करने का समय भी मिलेगा।'

श्रीराम, एएसआइ, पुलिस स्टेशन प्रतापनगर।

--------------------------------

'साप्ताहिक अवकाश के लिए डीजीपी का आभार। इससे परिवार व बच्चों के साथ रहने का समय मिल सकेगा। पहला साप्ताहिक अवकाश मिलने से काफी अच्छा महसूस हो रहा है।'

मौजूराम, हेड कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन प्रतापनगर।