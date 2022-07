Crime : बस का किराया देने लगे तो सामने आई यह वारदात, जानें क्या है मामला

- यात्री का पहले पर्स चुराया, फिर एटीएम से खाता खाली किया

जोधपुर Published: July 14, 2022 12:08:11 am

जोधपुर।

प्रतापनगर थानान्तर्गत (Police Station Pratapnagar) आखलिया सर्कल (Aakhaliya circle) बस स्टैण्ड (Bus Stand) के पास एक व्यक्ति की जेब से बीस हजार रुपए से भरा पर्स चोरी (First Purse stolen then 20 thousand Rs withdrawl from ATM) करने के बाद चोर ने एटीएम कार्ड से बीस हजार रुपए और निकाल लिए। बस में किराया देने के लिए उसने जेब संभाली तो पर्स नहीं मिला। प्रतापनगर थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार पुरानी झंवर रोड पर वैष्णो नगर निवासी जसवंतसिंह राजपुरोहित अपने गांव झाबरा जाने के लिए गत 11 जुलाई की शाम चार बजे आखलिया सर्कल पर बस स्टैण्ड पहुंचे। वे बडोडा जाने वाली बस में सवार हुए। रास्ते में कंडक्टर ने किराया मांगा तो वे जेब से पर्स निकालने लगे, लेकिन जेब में पर्स नहीं मिला।उन्हें अंदेशा है कि बस स्टैण्ड पर बस में सवार होते समय या बस स्टैण्ड पर खड़े होने के दौरान किसी ने पर्स चुराया। जिसमें 20 हजार रुपए, दो एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर आइडी कार्ड व अन्य दस्तावेज थे। वह गांव पहुंचा तो एटीएम कार्ड से रुपए निकालने के संदेश आने लगे। चोर ने एसबीआइ के एटीएम कार्ड से बीस हजार रुपए निकाल लिए थे। जसवंतसिंह की सूचना पर भाई धनसिंह ने चोरी का मामला दर्ज कराया। वह गांव पहुंचा तो एटीएम कार्ड से रुपए निकालने के संदेश आने लगे। चोर ने एसबीआइ के एटीएम कार्ड से बीस हजार रुपए निकाल लिए थे। जसवंतसिंह की सूचना पर भाई धनसिंह ने चोरी का मामला दर्ज कराया।

