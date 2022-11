Rape : पड़ोसी घर में घुसकर मासूम पुत्री के सामने विधवा से बलात्कार

जोधपुरPublished: Nov 26, 2022 10:23:53 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- पुत्री के चिल्लाने पर भाग निकला पड़ोसी युवक

जोधपुर।

जिले के एक गांव में एक युवक ने आधी रात बाद पड़ोसी मकान में घुसकर मासूम पुत्री के सामने विधवा महिला से बलात्कार (Rape with widow lady) कर दिया। पुत्री के चिल्लाने पर वह भाग गया। (Rape with lady in front of minor daughter)

पुलिस के अनुसार एक महिला ने घर में घुसकर दस साल की पुत्री के सामने बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया है। बयान दर्ज करने के बाद पीडि़ता का मेडिकल कराया गया है। जांच की जा रही है।

आरोप है कि चार-पांच दिन पहले महिला गांव में मकान में सो रही थी। रात करीब एक-दो बजे चार-पांच मकान दूर रहने वाला एक युवक मकान में घुसा और महिला से बलात्कार किया। इस दौरान महिला की दस साल की पुत्री विरोध करती रही, लेकिन आरोपी नहीं माना। आखिर में मासूम के चिल्लाने व रोने पर आरोपी वहां से भाग गया।

वारदात से डरी-सहमी महिला ने किसी को अवगत नहीं कराया। तीन-चार दिन बाद उसने पास ही रहने वाली सास को अवगत कराया। तब दोनों थाने पहुंचे और बलात्कार व पोक्सो की धारा में मामला दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि महिला के पति का एक साल पहले निधन हो गया था। वह अपनी पुत्री के साथ रहती है।

