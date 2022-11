Death after marriage : शादी के छह माह बाद महिला की मौत, पिता ने लगाए संगीन आरोप

जोधपुर Published: Nov 02, 2022

- पति व सास पर हत्या कर फंदे से लटकाने का आरोप

- पति व सास पर हत्या कर फंदे से लटकाने का आरोप

जोधपुर।

मथानिया थानान्तर्गत (Police station mathania) भैंसेर कुतड़ी गांव की नट बस्ती में मायरा कम भरने को लेकर उपजे विवाद में शादी के छह माह बाद ही एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत (a lady died after six month of marriage) हो गई। मृतका की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाते हुए पति व सास के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर (ACP Rajendra prasad diwakar) ने बताया कि नट बस्ती निवासी बाइसा पत्नी लीलाराम नट की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। वह मकान में ही फंदे पर लटकी मिली थी। जोधपुर में मसूरिया की नट बस्ती निवासी मृतका के पीहर वाले मौके पर आए और बाइसा की हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। मृतका की नानी प्रेम पत्नी दिलावर नट की तरफ से पति लीलाराम व सास बेबी के खिलाफ दहेज के लिए तंग और प्रताडि़त करने व हत्या का मामला दर्ज कराया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंपा गया।

कुछ दिन पहले पीहर पक्ष ने किया था मायरा

पुलिस का कहना है कि मृतका की शादी छह माह पहले लीलाराम से हुई थी। दस दिन पहले ही पीहर वाले भैंसेर कुतड़ी में बाइसा के ससुराल गए थे, जहां मायरा भरा था, लेकिन ससुराल वालों को मायरा कम लगा। इससे नाराज होकर मृतका से मारपीट व गाली-गलौच की थी। पीहर वाले घर लौट आए थे। अब सास ने पीहर वालों को फोन कर बाइसा की हत्या कर फंदे पर लटकाने की सूचना दी।

