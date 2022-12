Big alligence : महिला जेवर लेकर युवक संग भागी तो भाई ने लगाया यह आरोप...

जोधपुरPublished: Dec 02, 2022 11:50:41 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- 19 दिन बाद महिला लौटी तो भाई ने आरोपों से पलटा

जोधपुर।

झंवर थाना (Police station Jhanwar) क्षेत्र में एक गांव से युवक के साथ भागने वाली महिला व दो अन्य युवकों के खिलाफ भाई ने चोरी का आरोप लगाकर एफआइआर दर्ज (Brother registered a FIR against sister) करवा दी। 19 दिन बाद महिला घर लौटी तो भाई आरोपों से पलट गया और गलतफहमी में एफआइआर दर्ज कराने के बयान दर्ज करवाए। (Jwellery stolen case registered against sister by brother)

पुलिस के अनुसार गत 13 नवम्बर को एक महिला नजदीकी गांव के एक युवक के साथ शादी की नीयत से भाग गई थी। परिजन ने तलाश की, लेकिन महिला का पता नहीं लग पाया था। इस बीच, महिला का भाई गुरुवार को थाने पहुंचा और अपनी बहन, उसे भगा ले जाने वाले एक युवक सहित तीन जनों के खिलाफ नकबजनी की एफआइआर दर्ज करवाई। उसका आरोप है कि गत 13 नवम्बर को उसकी बहन व दो अन्य युवकों ने घर से 15 तोला सोने के आभूषण व 2.70 लाख रुपए चुरा लिए थे।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान महिला लौट आई। वह परिजन संग थाने पहुंच गई। पुलिस में बयान भी दर्ज करवाए। उसके भाई ने भी गलतफहमी के चलते चोरी के आरोप लगाकर एफआइआर दर्ज करवाने के बयान दर्ज कराए।

