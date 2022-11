Robbery with lady : महिला से बैग लूटा, नीचे गिरने से मां-बेटा चोटिल

अ+ अ- जोधपुरPublished: Nov 10, 2022 11:37:19 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- पाल लिंक रोड पर नट बस्ती मोड़ के पास वारदात, लुटेरों का सुराग नहीं

Robbery with lady : महिला से बैग लूटा, नीचे गिरने से मां-बेटा चोटिल

जोधपुर।

देवनगर थानान्तर्गत (Police station Devnagar) पाल लिंक (Pal link Road) रोड पर नट बस्ती मोड़ के पास मोपेड सवार एक महिला से मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने दो लुटेरों ने बैग लूट (Purse robbery with lady) (Mother and son injured after purse robbery) लिया। मोपेड से नीचे गिरने की वजह से महिला व उसका पुत्र चोटिल हो गए। लुटेरों का पता नहीं लग पाया है। (Bike rider robbers)

पुलिस के अनुसार राम नगर निवासी प्रिया वाटवानी पत्नी विनोद सिंधी बुधवार रात अपने पुत्र निलेश के साथ रावण का चबूतरा मैदान से घर लौट रही थी। नट बस्ती मोड़ के पास पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने दो युवक पास आए और हाथ से बैग लूटकर तेज रफ्तार में भाग गए। बैग में दो हजार रुपए, कुछ घरेलू सामान और चाबियां थी।

इस लूटपाट के दौरान महिला व उसका पुत्र चलती मोपेड से नीचे गिर गए। जिससे दोनों के गंभीर चोटें आईं। आस-पास के लोगों ने दोनों संभाला और पुलिस को सूचित किया।

पुलिस मौके पर पहुंची और वारदातस्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज से तलाश शुरू की। महिला की तरफ से लूट का मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल लुटेरों का पता नहीं लग पाया है।

पढ़ना जारी रखे