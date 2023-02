Sucide attempt : महिला ने किले से दी कूदने की धमकियां, ऐसे बची जान...

जोधपुरPublished: Feb 11, 2023 02:26:12 am Submitted by: Vikas Choudhary

- घरेलू विवाद व डिप्रेशन में घर से निकली महिला, पुलिस ने समझाइश कर सकुशल उतारा

जोधपुर।

आरएएस (RAS exam) व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक महिला शुक्रवार को मेहरानगढ़ (Mehrangarh) में मंदिर के पास रैम्पार्ट तक पहुंच गईं और किनारे से नीचे कूदने की धमकियां देने लगी। पुलिस ने मशक्कत के बाद समझाइश कर उसे सकुशल नीचे (Police saved a lady who tried to sucide from Meharangarh fort) उतारा और पाबंद करा पिता को सुपुर्द किया। (a lady trying to jumped from Meharangarh in Jodhpur)

पुलिस ने बताया कि सरदारपुरा क्षेत्र निवासी (20) वर्षीय महिला घर से निकलकर मेहरानगढ़ पहुंची, जहां मंदिर से कुछ पहले रैम्पार्ट तक पहुंच गईं, जहां रखी तोपों के पास से किनारे तक पहुंचीं और नीचे कूदने की धमकियां देने लगी। वहां किसी ने उसे देखा तो सुरक्षाकर्मियों को सूचित किया। उन्होंने समझाइश की, लेकिन महिला नहीं मानीं।

सहायक पुलिस आयुक्त (केन्द्रीय) लाबूराम व एसआइ जगदीश प्रसाद मौके पर पहुंचे व समझाइश के प्रयास किए। करीब आधा पौन घंटे की समझाइश के बाद महिला को सकुशल नीचे उतारा गया। तब सभी ने राहत की सांस ली। किसी नशीला या जहरीला पदार्थ का सेवन के अंदेश में पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। फिर उसे शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पाबंद कराया।

नागौर से महिला के पिता जोधपुर आए। तब पुलिस ने महिला को उन्हें सुपुर्द किया। पुलिस का कहना है कि महिला आरएएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। नागौर में उसका पीहर और सरदारपुरा में ससुराल है। उसे दो-तीन दिन से नींद नहीं आ रही थी। घरेलू विवाद भी होने का अंदेशा है। इसी के चलते वह घर से निकल गई थी और किले की दीवार पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी थी।