Attempt to murder : शराब के लिए रुपए न देने पर युवक को चाकू घोंपे

जोधपुरPublished: Nov 26, 2022 10:19:17 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- युवक अस्पताल में भर्ती, दोनों हमलावर गिरफ्तार

Attempt to murder : शराब के लिए रुपए न देने पर युवक को चाकू घोंपे

जोधपुर।

सदर कोतवाली (Police station Sadar Kotwali) थानान्तर्गत बागर चौक में सरस डेयरी के पास शराब के लिए रुपए न देने पर गुस्साए दो युवकों ने एक अन्य युवक पर चाकू से जानलेवा हमला (Attempt to murder by sharp weapons) कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। (Both accused arrested in attempt to murder case)

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि कागा कागड़ी निवासी सिराजुद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम भदवासिया सब्जी मण्डी से दोपहर में बागर चौक सरस डेयरी के पास आया और पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में लक्षित उर्फ लाडू व करण सिंह उर्फ नंदू वहां आए और उससे झगड़ने लगे। दोनों ने शराब के लिए उससे रुपए मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे गुस्साए दोनों युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों ने चाकू से सिराजुद्दीन पर हमला कर दिया। एक चाकू पेट के ऊपर और दूसरा चाकू कुल्हे व कमर पर लगा। जिससे वह घायल हो गया। वहां मौजूद दो युवकों ने उसे छुड़ाया और महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।

पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। तलाश के बाद बागर चौक निवासी करणसिंह उर्फ नन्दू पुत्र कानसिंह और बागर चौक में पीपली गली निवासी लक्षित उर्फ लाडू पुत्र गजेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया।

पढ़ना जारी रखे