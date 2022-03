You tube : यू-ट्यूब सर्च हिस्ट्री ने ऐसे खोली पोल, जानने के लिए देखें यह story

- चालक के मोबाइल की जांच करने पर कार चोरी के तरीके व चोरी पर सजा की जानकारी सर्च हिस्ट्री में मिली

- पुलिस के पूछताछ के लिए बुलाते ही हाजिर हुआ, लेकिन मोबाइल ने पोल खोली

जोधपुर Published: March 15, 2022 02:21:21 pm

जोधपुर

प्रतापनगर सेक्टर 2ब में चालक ने जिस यू ट्यूब (You tube) पर सर्च की मदद से कार चोरी का तरीका जानकार लग्जरी कार चुराई थी। वह उसी यू ट्यूब की सर्च हिस्ट्री के मार्फत पकड़ा गया। प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी चालक को बुलाकर मोबाइल जांच की तो यू-ट्यूब (You tube) की सर्च में कार चुराने के तरीके जानने की हिस्ट्री सामने आई और फिर पूछताछ में उसने वारदात कबूल कर ली।

थानाधिकारी मुक्ता पारीक ने बताया कि गत 9 मार्च की रात प्रतापनगर में सेक्टर 2ब निवासी प्रकाश परिहार के घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार चोरी हो गई थी। दस मार्च को चोरी का मामला दर्ज किया गया। प्रकाश की कार कभी-कभार टैक्सी में भी चलती है। जिसके लिए अलग-अलग चालक काम में लेता है। पुलिस ने दो-तीन चालकों को पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें आरोपी दिनेश प्रजापत भी शामिल था।

कांस्टेबल महेन्द्र चौधरी ने जांच के लिए दिनेश का मोबाइल ले लिया। उसमें यू-ट्यूब (You tube) ओपन किया गया। उसकी सर्च हिस्ट्री चेक करने पर कार चुराने के तरीके और कार चोरी करने पर होने वाली सजा सर्च करने का पता लगा। इससे पुलिस को उस पर संदेह हो गया। इस संबंध में कारण जानने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी दिनेश कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सख्त पूछताछ करने पर उसने झंवर निवासी धर्माराम की मदद से कार चोरी करना स्वीकार कर लिया।इस पर पुलिस ने चौहाबो में भट्टी की बावड़ी निवासी दिनेश परिहार व झंवर निवासी धर्माराम को गिरफ्तार कर चोरी की लग्जरी कार बरामद कर ली गई।

मालिक से बार-बार कार की ले रहा था जानकारी

आरोपी दिनेश कभी-कभार प्रकाश की कार पर चलाता था। कार चोरी होने के बाद से वह बार-बार मालिक को फोन कर कार के बारे में जानकारी ले रहा था। पुलिस की मौजूदगी में भी मालिक को उसके कॉल आ रहे थे। ऐसे में उस पर संदेह हो गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वह तुरंत हाजिर भी हो गया था, लेकिन मोबाइल में यू-ट्यूब की सर्च हिस्ट्री से उसकी पोल खुल गई।

