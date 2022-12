अलाव से आधी रात झोपड़ी में लग गई भीषण आग, 1.30 लाख के नकदी जलकर हुए ख़ाक

अलाव से आधी रात झोपड़ी में लग गई भीषण आग, 1.30 लाख के नकदी जलकर हुए ख़ाक

कांकेरPublished: Dec 21, 2022 02:25:41 pm Submitted by: CG Desk

Fire broke out in the hut: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से आगजनी का ,मामला सामने आया है। यहां आधी रात को एक किसान के झोपडी में आग(Fire broke out in the hut) लग गई। आग लगने की वजह से 1 लाख 30 हजार का सामान जलकर राख हो गया।

1.30 लाख के नकदी जलकर हुए ख़ाक