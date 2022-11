जंगली जानवरों का खौफ: एक बार फिर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ, लोगों में फैली दहशत

जंगली जानवरों का खौफ: एक बार फिर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ, लोगों में फैली दहशत

कांकेर Published: November 15, 2022 03:33:57 pm

Leopard seen in the city: तेंदुआ नाम सुनते ही जैसे सब की रूह कांप जाती है। ऐसे में एक बार फिर कांकेर के अलबेलापारा, खपरापारा से डुमाली जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले दो सप्ताह से तेंदुआ इस मार्ग पर नजर आ रहा है। वन विभाग तेंदुआ को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। उधर, बीती आधीरात को गढ़िया पहाड़ से नीचे अघननगर में एक शावक के साथ मादा तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम के आने की आहट पर माता तेंदुआ पहाड़ी पर चला गया।

File photo

डुमाली पहाड़ी वन्यजीवों का रहवास क्षेत्र बना गया है। यहां वन्य प्राणी विचरण करते हैं। पहाड़ी पर भालू व तेंदुआ दिखाई देते हैं, रात में जंगल से बाहर निकल शिकार की तलाश में बस्ती के पास आ रहे हैं। दो सप्ताह से तेंदुआ यहां दिखाई दे रहा है। बीती रात अलबेलापारा के निकट तेंदुआ को देखे जाने की बात बताई जा रही है। तेंदुआ अब शिकार की तलाश में नगर की तरफ बढ़ रहा है जो नगरवासियों के लिए खतरा है। कुछ दिन पहले इसी मार्ग पर तेंदुआ ने कार सवार पर हमला करने का प्रयास किया था जिसे देखते हुए राहगीरों में दहशत है। शहर के करीब होने के कारण देर रात तक लोग आना जाना करते हैं लेकिन इस तरह से तेंदुआ व अन्य वन्य प्राणी दिखाई देना लोेगों के लिए खतरा बने हैं। कई बार वन विभाग को सूचना भी दिया लेकिन पकड़ने या क्षेत्र से बाहर निकालने में प्रयास नहीं किया जा रहा है। अघननगर में शावक के साथ दिखा एक तेंदुआ वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि बीती रात अघननगर में एक तेंदुआ अपने शावक के साथ पहाड़ी से नीचे उतरा था जिसकी सूचना वार्डवासियों ने दी। सूचना मिलते ही उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम नजर बना रखी है और वार्ड के लोगों को सावधान कर दिया गया है। इससे पहले तेेंदुआ ठेलकाबोड़ आवासपारा और श्रीरामनगर के पहाड़ी पर दिखाई दिया था, जिससे लोगों में दहशत बनी है। यह भी पढ़ें: ठंड के मौसम में बस्तर के आदिवासियों को बेहद पसंद है ये खाना, इम्युनिटी बढ़ाने में है फायदेमंद वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि बीती रात अघननगर में एक तेंदुआ अपने शावक के साथ पहाड़ी से नीचे उतरा था जिसकी सूचना वार्डवासियों ने दी। सूचना मिलते ही उस क्षेत्र में वन विभाग की टीम नजर बना रखी है और वार्ड के लोगों को सावधान कर दिया गया है। इससे पहले तेेंदुआ ठेलकाबोड़ आवासपारा और श्रीरामनगर के पहाड़ी पर दिखाई दिया था, जिससे लोगों में दहशत बनी है। पढ़ना जारी रखे

