46 आईएएस के बाद 27 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, विजय कुमार मिश्रा अपर जिलाधिकारी कन्नौज

27 PCS officers transferred उत्तर प्रदेश शासन ने 27 पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बाराबंकी अरुण कुमार सिंह को अपर आयुक्त मुरादाबाद मंडल बनाया गया है। जबकि अपर नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर निरंकार सिंह को अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व बाराबंकी के पद पर भेजा गया है। उप जिलाधिकारी जालौन अतुल कुमार को अपर नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बागपत पंकज वर्मा को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। विनीत कुमार उपाध्याय नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर को बागपत का अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी मिर्जापुर अविनाश कुमार को नगर मजिस्ट्रेट मिर्जापुर, उप जिलाधिकारी अयोध्या कौशल कुमार को अपर जिलाधिकारी अयोध्या के पद पर भेजा गया है।