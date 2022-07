48 घंटे से दर्द से परेशान महिला के गर्भाशय से निकला 750 ग्राम का ट्यूमर

UP News: कन्नौज जिले में एक महिला के पेच से 750 ग्राम का ट्यूमर निकला। डॉक्टरों गंभीर स्थिति में ऑपरेशन कर महिला को बचाया।

राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला के गर्भाशय के ऑपरेशन में 750 ग्राम का ट्यूमर निकला है। महिला पिछले 48 घंटे से शिद्दत की दर्द से परेशान थी। ऐसे में उसका ऑपरेशन किया गया। 750 ग्राम वजन के ट्यूमर 12 सेमी लम्बा व 13 सेमी चौड़ा था। सफल ऑपरेशन के बाद महिला को ओटी के ही एक कक्ष में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

750gm of Tumor removed from the uterus of a woman suffering from pain for 48 hours in Kannauj