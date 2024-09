बहराइच के बाद अब कन्नौज में जंगली जानवरों का हमला, लोगों की नींद उड़ी, क्या कहते हैं वन अधिकारी?

यह भी पढ़ें विशेष संप्रदाय के युवक ने कई युवतियों को अपनी जाल में फंसाया, शारीरिक शोषण का वीडियो किया वायरल After Bahraich, now wild animal attack in Kannauj प्रभागीय वन अधिकारी डॉ हेमंत कुमार सेठ ने बताया कि अलग-अलग स्थान पर जंगली जानवरों के हमले की खबर को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार गस्त कर रही है। जयकाल सियार आसपास घूम फिर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। सियार से बचने के लिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। जंगल में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होते ही यह वापस चले जाएंगे। मामला सॉरी थाना क्षेत्र के कांकरकुई गांव का है। प्रभागीय वन अधिकारी डॉ हेमंत कुमार सेठ ने बताया कि अलग-अलग स्थान पर जंगली जानवरों के हमले की खबर को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार गस्त कर रही है। जयकाल सियार आसपास घूम फिर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। सियार से बचने के लिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। जंगल में पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होते ही यह वापस चले जाएंगे। मामला सॉरी थाना क्षेत्र के कांकरकुई गांव का है।

कन्नौज के जंगल में भेड़िया नहीं After Bahraich, now wild animal attack in Kannauj डॉ हेमंत कुमार सेठ ने बताया कि अभी जंगली जानवर होने की पुष्टि नहीं हो पा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। कन्नौज में इतना घना जंगल भी नहीं है कि यहां भेड़िए पाए जाएं। किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो वन विभाग के स्टाफ से संपर्क करें। अपवाहों से बचे रहें। वन विभाग की तरफ से टीम भेज करके उसकी जांच कराई जाएगी। विभाग की तरफ से सुबह शाम लगातार गस्त की जा रही है। पदचिन्हों के आधार पर भी जांच की जा रही है। लोगों से पूछताछ भी हो रही है।

क्या है पूरा मामला? After Bahraich, now wild animal attack in Kannauj मामला सौरिख थाना क्षेत्र के कंकरकुई गांव का है। जहां पर झोपड़ी में सो रही रूबी पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पति मदन सिंह कुछ समझ पाते इसके पहले जंगली जानवर मौके से भाग निकला। रूबी के शरीर पर कई जगह दातों के निशाना बने हैं। इसके पहले बिशुनगढ़ क्षेत्र में भी इसी प्रकार का हमला हो चुका है। इसके बाद लोग दहशत में हैं।‌