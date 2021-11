भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सलमान खुर्शीद को लेकर दिया बड़ा बयान, कुछ लोग भारत में शरिया कानून का सपना देख रहे हैं

कन्नौज. पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब 'अयोध्या ओवर सनराइज' के कारण विवादों में घिर गये हैं। खुर्शीद ने अपनी किताब 'Sunrize Over Ayodhya: Nationhood in Our Times' में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हिंदुत्व से है और इस तरीके के लोग हिंदुत्व को समाप्त कर देना चाहते हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति को समाप्त कर देना इनका लक्ष्य है। भारत में जो लोग शरिया कानून का सपना देख रहे हैं सलमान खुर्शीद भी उनमें से एक हैं।

राजभर के बयान पर पलटवार

सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाये जाने की वकालत की थी। उस बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश के इशारे पर ही राजभर ने इस प्रकार का बयान दिया होगा, लेकिन उन्हें एक बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से जिन्ना ने भारत के विभाजन को लेकर जो दंगा कराए थे, उसमें बड़ा कत्लेआम हिंदू समाज के पर हुआ था। उससे यह साबित होता है कि वह हिंदुओं के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना अगर प्रधानमंत्री होते आज राजभर कहा होते?