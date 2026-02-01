सांसद चंद्रशेखर आजाद की घोषणा- दिल्ली का चक्का होगा जाम, यूजीसी के लिए होगा आंदोलन

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक तरफ यूजीसी को रोकने के लिए बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं। दूसरी तरफ अपने आप को आपके हितेषी बताने वाले नेता चुप्पी साधे हैं। केवल आजाद समाज पार्टी इस विषय में बोल रही थी। हर साल संस्थानों में बच्चों की जान जा रही है। एकमात्र उनकी पार्टी और वह इस विषय में बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों की हत्या होने नहीं देंगे। 11 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बचकर निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी। दिल्ली का चक्का जाम कर दिया जाएगा।

