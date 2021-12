सपा एमएलसी पुष्पराज जैन हैं बेशुमार संपत्ति के मालिक, कन्नौज के मशहूर व्यापारी का 12 देशों में फैला है इत्र कारोबार

कन्नौज Published: December 31, 2021 02:06:55 pm

कन्नौज. IT Raid in UP. कुबेरपति पीयूष जैन पर बड़ी कार्रवाई के बाद अब आयकर विभाग के निशाने पर सपा एमएलसी पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) उर्फ पम्पी जैन हैं। शुक्रवार को आयकर विभाग टीम ने उनके कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापा (Income Tax Raid) मारा है। उनके घर और फैक्ट्रियों में छापा मारा गया है। इनकम टैक्स की मुबई यूनिट ने इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमाने ऐसे वक्त में हुई है जब अखिलेश यादव कन्नौज में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के पास भी 'धनकुबेर' पीयूष जैन (Piyush Jain) की ही तरह काफी ज्यादा संपत्ति है। शुक्रवार को उनके कन्नौज स्थित ठिकानों के अलावा कानपुर, सूरत, बॉम्बे, डिंडीगुल समेत 8 परिसरों में आज सुबह से कार्रवाई चल रही है। आइये जानते हैं कि कौन हैं इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन, जिनके घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है।

कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी हैं पुष्पराज पुष्पराज जैन प्रगति एरोमा ऑयल डिस्ट्रिलर्स पी लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उनके इस बिजनेस की शुरुआत उनके पिता सवैललाल जैन ने 1950 में ने शुरू की थी। इसके अलावा वह कन्नौज के मशहूर इत्र कारोबारी हैं, जिसका तार विदेशों तक फैला हुआ है। इनके चार भाई हैं और सभी इत्र कारोबार से जुड़े हैं। कहा जाता है कि पम्पी 12 और कंपनियों के निदेशक और पांच कपंनियों में पार्टनर की भूमिका निभा चुके हैं। उनका मुंबई में भी घर और रीजनल ऑफिस है। मुंबई से मुख्य रूप से मध्य पूर्व में लगभग 12 देशों को निर्यात का सौदा होता है।

यह भी पढ़ें: Operation Big Bazaar- मशीनों से नोट गिनते-गिनते थक गए अधिकारी, पीयूष जैन के घर सबसे बड़ी रकम बेडरूम की दीवारों के अंदर, आज कोर्ट में पेशी मार्च 2022 में समाप्त हो रहा कार्यकाल पुष्पराज जैन ने कन्नौज के कॉलेज में ही 12 तक पढ़ाई की है। मार्च 2022 में उनके एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिलहाल आयकर विभाग के छापे पड़ने से कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पीयूष जैन पर छापेमारी के दौरान ही पुष्पराज जैन ने कह दिया था कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ इत्तेफाक है कि दोनों एक ही समुदाय से हैं। पुष्पराज जैन ने कन्नौज के कॉलेज में ही 12 तक पढ़ाई की है। मार्च 2022 में उनके एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिलहाल आयकर विभाग के छापे पड़ने से कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पीयूष जैन पर छापेमारी के दौरान ही पुष्पराज जैन ने कह दिया था कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ इत्तेफाक है कि दोनों एक ही समुदाय से हैं।

