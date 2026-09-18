कन्नौज में 18 वर्षीय युवती का घर में मिला शव, मां मजदूरी से लौटी तो अंदर से बंद था दरवाजा

कन्नौज में 18 वर्षीय युवती का शव घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गंगेश्वरनाथ नई बस्ती की है। युवती सुबह से घर में अकेली थी। शाम को मजदूरी करके उसकी मां घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने आसपास के लोगों को सूचना दी।
स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर युवती का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है।
पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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