कन्नौज में 18 वर्षीय युवती का घर में मिला शव, मां मजदूरी से लौटी तो अंदर से बंद था दरवाजा

कन्नौज में 18 वर्षीय युवती का शव घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गंगेश्वरनाथ नई बस्ती की है। युवती सुबह से घर में अकेली थी। शाम को मजदूरी करके उसकी मां घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने आसपास के लोगों को सूचना दी।