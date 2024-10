कन्नौज में जहरीले कीड़े से नहीं सांप के काटने से हुई युवक की मौत, पूरे शरीर में फैला गया था जहर

young man died due to snake bite, poison spread throughout his body कन्नौज में युवक को जहरीले कीड़े ने काट लिया। शुरुआत में घर वालों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद तबियत बिगड़ गई। युवक को मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब घर में कोहराम मचा है।