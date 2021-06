ग्रामीणों के वैक्सीन नहीं लगवाने पर काटी गांव की बिजली और राशन भी रोका, डीएम बोले- बिजली बिल का मामला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

कन्नौज. बाराबंकी के बाद अब कन्नौज के एक गांव में ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव बीरपुर में कई लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अफवाह के कारण वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने के लिए गांव पहुंच रही है, लेकिन ग्रामीण वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। अधिकारियों के समझाने पर भी ग्रामीण अपनी बात पर अडिग रहे। इससे नाराज एसडीएम ने गांव की बिजली कटवा दी। साथ ही राशन रोकने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि बिजली बिल के बकाएदारों की बिजली काटी गई है। वहीं, ग्रामीण वैक्सीनेशन नहीं कराने पर बिजली काटने का आरोप लगा रहे हैं।

यह भी पढ़ें- खुद बगैर मास्क दरोगा ने काटे मास्क नहीं पहनने पर लोगों के चालान, IPS अधिकारी ने सिखाया सबक

दरअसल, यह मामला कन्नौज जिले के सौरिख ब्लॉक स्थित बीरपुर का है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को 45 प्लस वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप पर सुबह दस बजे ही पहुंच गई और ग्रामीणों के आने का इंतजार करने लगी। जब काफी देर बाद भी एक भी ग्रामीण कैंप में नहीं पहुंचा तो टीम ने खुद ही घर-घर जाने का फैसला लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास करते हुए टीकाकरण की अपील की, लेकिन ग्रामीणों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ मना कर दिया। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अधिकारियों को सूचना दी।

Kannauj: Residents of a village in Saurikh area say electricity connections to their houses were snapped after they refused to take anti-COVID vaccine jabs



"Electricity connection has been discontinued to the households that didn't pay bills," said DM Gajendra Kumar (03.06) pic.twitter.com/1tOnzwajX3