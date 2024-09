कन्नौज में कालेज के अंदर दुष्कर्म: पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई का आत्मसमर्पण के बाद बड़ा बयान

Kannauj rape inside college, Block pramukh brother surrendered in court कन्नौज में पूर्व ब्लाक प्रमुख के भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिस पर कॉलेज में हुई दुष्कर्म की घटना के मामले को प्रभावित करने का और आप लगा है। पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।

कन्नौज•Sep 03, 2024 / 03:32 pm• Narendra Awasthi

Kannauj rape inside college, Block pramukh brother surrendered in court उत्तर प्रदेश के कन्नौज में के कॉलेज में हुई दुष्कर्म की घटना में पुलिस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख को गिरफ्तार किया था। अब मामले को प्रभावित करने में आरोपी उसके भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। सरेंडर करने के बाद आरोपी के वकील ने बताया कि उनके वकील पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। लगाए गए आरोपों का कोई आधार भी नहीं है। अब पुलिस ने जो इनामी राशि घोषित की है, वह उन्हें दे देनी चाहिए।‌ मामला पूर्व ब्लाक प्रमुख के कॉलेज से जुड़ा हुआ है जहां पर बुआ अपनी सगी भतीजी को लेकर गई थी। उसके साथ पूर्व ब्लाक प्रमुख ने दुष्कर्म किया था। यह भी पढ़ें: Kannauj rape inside college, Block pramukh brother surrendered in court पूर्व ब्लाक प्रमुख और जेल में बंद कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के भाई नीलू सिंह यादव ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुबह-सुबह जब पुलिस की चहल कदमी भी शुरू नहीं हुई थी। 9:15 बजे नीलू यादव अपने वकील के साथ 500 एक्ट अदालत पहुंच गया और अदालत में सरेंडर कर दिया। जिस पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। अदालत में नीलू यादव के सरेंडर करने की खबर जंगल में आज की तरह फैल गई। 10:30 बजे के बाद कोर्ट में पुलिस की हलचल शुरू हुई।नीलू सिंह यादव ने कहा वकील को दी जाए इनामी राशिKannauj rape inside college, Block pramukh brother surrendered in court सरेंडर करने के बाद नीलू सिंह यादव ने कहा कि उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि उनके वकील को दे दी जाए।‌ वकील ने ही उन्हें गिरफ्तार कराया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें पकड़ ही नहीं पाई है। उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं।बुआ को लालच दिया गया थाKannauj rape inside college, Block pramukh brother surrendered in court एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि नीलू सिंह यादव के खिलाफ बुआ ने बयान दिया था। जिसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण ना हो इस बात का दबाव बनाया गया था। इसके बदले लालच भी दिया गया था। पीड़िता के बुआ के बयान पर पुलिस ने नीलू सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिस पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।