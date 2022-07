नाइजीरियन के सात खातों में 28 करोड़, पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी के अलग-अलग शहरों से पहुंचा पैसा

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया। इनमें से अलग अलग खातों में करोड़ों रुपए मिले हैं।

विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले नाइजीरियन मोसिस की गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच को पश्चिम बंगाल, यूपी और एमपी के अलग-अलग शहरों के बैंक खातों में 28 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं। रकम किराए के सात खातों में आई थी। इतना ही नहीं दो और नाइजीरियन के बारे में क्राइम ब्रांच को पता चल चुका है, जिनकी तलाश में एक टीम दिल्ली भेजी गई है।

28 crores in seven accounts of Nigerian money transferred from different cities of West Bengal, UP, MP